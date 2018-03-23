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غزة-الرسالة نت

أكد إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ظهر الجمعة، أن الأجهزة الأمنية في غزة تملك الأدلة الدامغة حول عملية تفجير موكب رامي الحمدلله.

وقال رضوان خلال وقفة تضامنية مع القدس في مسجد المحطة بغزة" إن هناك من الأدلة الدامغة التي ستقدمها الأجهزة الأمنية حول عملية التفجير، أدلة دقيقة بالصوت والصورة الواضحة والتي معها لن يبقى شك فيمن يقف وراء الجريمة".

وأضاف "الأدلة لن تبقي مبررا لمن يحاول التفريق بين أبناء الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن حماس لن تلتف للشائعات رغم الألم والتنسيق الأمني وظلم ذوي القربى.

وأوضح رضوان أن حماس ماضية على درب تحرير القدس وعلى تحقيق المصالحة الحقيقية والالتزام بالاتفاقات المتوقعة.

وأكد أن صفقة القرن لن تمر ودونها ارواح ودماء الفلسطينيين الذين سيحررون القدس وسيكسرون قرارات ترامب مضيفا:" فالقدس لنا لا شرقية ولا غربية، عربية إسلامية فلسطينية العاصمة الأبدية لشعبنا الفلسطيني".

ودعا رضوان العرب والمسلمين إلى نصرة القدس من خلال مسيرات جماهيرية تنطلق بالتزامن مع مسيرات العودة في 30 اذار من هذا الشهر بمناسبة يوم الأرض.

ووجه رضوان رسالته للاحتلال "نقول للاحتلال إن جرائمك وظلمك واعتقالك ولن يكسر شوكة المقاومة".

وقدمت حماس مساء أمس الخميس تفاصيل وصفتها بالمذهلة حول عملية التفجير، وشددت على الفصائل بعدم كشفها حين انتهاء التحقيق واكتمال باقي الملفات.