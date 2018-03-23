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باريس- الرسالة نت

أكد رئيس بلدية تريب في جنوب فرنسا إن شخصين قتلا في عملية احتجاز رهائن في متجر بالمدينة، على يد مسلح ينسب نفسه لتنظيم الدولة الإسلامية، بعد أن أصاب شرطيا في الشارع.

وقال رئيس البلدية إن محتجز الرهائن بقي مع شرطي في المتجر، وكل الرهائن الآخرين أفرج عنهم.

وقال مراسل الجزيرة لطفي المسعودي إن أربعة من رجال الشرطة كانوا يمارسون الرياضة قبل أن تقترب منهم سيارة أطلق شخص منها النار فأصاب أحدهم، واحتموا بمحل في تريب حيث تعقبهم واحتجز معهم من كانوا هناك.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن الوزير جيرار كولومب سيتوجه فورا إلى تريب، وذلك بعد أن أعلنت بدء تنفيذ عملية أمنية لتحرير الرهائن، كما قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إن الوضع في مكان الاحتجاز خطير.

وقالت محكمة كركاسون القريبة من تريب، التي أعلنت بدء تحقيق في العملية، إن احتجاز الرهائن بدأ في حدود الساعة الحادية عشرة بتوقيت فرنسا.

المصدر : الجزيرة + وكالات