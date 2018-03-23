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الرسالة نت - وكالات

انفعل عدد من لاعبي مانشستر يونايتد، على زميلهم التشيلي أليكسيس سانشيز، بين شوطي لقاء إشبيلية الإسباني الذي انتهى بفوز الأخير (1-2)، على ملعب "أولد ترافورد"، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري.

وكان سانشيز قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من أرسنال، إلا أنه فشل بالظهور بالصورة المطلوبة مع "الشياطين الحمر" حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية, فإن بعض لاعبي اليونايتد انفعلوا على زميلهم بين شوطي مباراة إشبيلية، وانتقدوا أداءه, بسبب عدم قيامه بواجباته داخل الملعب.

وأوضحت "صن", أن سانشيز هز كتفيه متجاهلا حديث زملائه في مانشستر يونايتد, وهو ما تسبب بغضبهم.

وودّع اليونايتد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور الـ16 على يد إشبيلية، كما فقد الأمل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ، في ظل تصدر جاره مانشستر سيتي جدول الترتيب بفارق كبير.