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الأراضي الفلسطينية-الرسالة نت

اندلعت مواجهات عنيفة وغاضبة ظهر اليوم الجمعة، بين قوات الاحتلال ومواطنين بعدة مناطق بمدن الضفة المحتلة، تخللها إطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

ففي كفر قدوم اندلعت مواجهات غاضبة بعد صلاة جمعة، جراء قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية التي ينظمها أهالي البلدة رفضاً لقرار ترامب.

وذكرت مصادر صحفية أن 7 مواطنين أصيبوا بينهم مصور صحفي، بأعيرة مطاطية بينما أصيب العشرات بالاختناق، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز صوب المتظاهرين.

وشهدت قرية المزرعة الغربية شمال رام الله، مواجهات عنيفة، بعد أداء أخالي القرية صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة من قوات الاحتلال.

واندلعت المواجهات عقب انتهاء صلاة الجمعة، بعد انتشار كبير لقوات الاحتلال في الجبال وبين الأشجار، وبادروا بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي قنابل الغاز بكثافة ما أدى إلى وقوع إصابات.

كما أصيب شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب وقوع إصابات بالاختناق.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد سعيد أبو قرع خلال تأدية الأهالي للصلاة على الأراضي المهددة بالمصادرة.

وتشهد القرية مسيرات أسبوعية منذ شهرين بعد أن شقت جرافات الاحتلال طرق ترابية في الجبال بين مستوطنة "حلميش" والقرية، تمهيدا لمصادرة ما يزيد أن ألفي دونم من الأراضي الزراعية والأراضي المزروعة بالأشجار الحرجية.

وفي ذات السياق، اندلعت مواجهات في قرية بدرس غرب رام الله عقب مسيرة دعت لها حركة فتح رفضا لقرار ترامب.

وتوجهت المسيرة إلى الجدار الفاصل غربا، حيث فاجأ الجنود عشرات الشبان بوابل من القنابل الغازية والرصاص المطاطي، أدى لوقوع اختناقات.

وفي قرية بلعين، اندلعت مواجهات في المنطقة الغربية من القرية على طول الجدار الفاصل بعد وصول عشرات النشطاء والشبان، تخللها إطلاق الاحتلال للقنابل الغازية.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة المنطرة في كفر قليل جنوب نابلس.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات متفرقة بعد ظهر الجمعة بين المواطنين وقوّات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل جنوب الضّفة.

ووصفت المصادر المحلية المواجهات بالمتفرقة، مشيرة إلى أنّ جنود الاحتلال أطلقوا القنابل الغازية والصوتية صوب عدد من الشّبان رشقوا الحاجز العسكري المؤدي إلى شارع الشهداء بالحجارة.

واعتلى جنود الاحتلال أسطح بعض البنايات في المنطقة، مطلقين القنابل الغازية والصوتية دون البلاغ عن وقوع إصابات.

وفي السياق، اعتقلت قوّات الاحتلال طالبًا جامعيًا على حاجز عسكري ببلدة بيت أمر شمال الخليل.