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رام الله - الرسالة نت

قالت حركة حماس إن أجهزة السلطة في الضفة الغربية اعتقلت 10 مواطنين غالبيتهم من الأسرى المحررين، وذلك على خلفية سياسية.

وأوضح بيان للحركة الجمعة أن أجهزة السلطة في طولكرم اعتقلت فارس الخطيب بعد اقتحام بلدة قفين، كما اعتقل الأمن الوقائي الأسير المحرر عمر داود بعد اقتحام منزله وتفتيشه، وهو أحد كوادر الجهاد الإسلامي.

وفي نابلس، أشار البيان إلى أن جهاز الوقائي اعتقل الأسير المحرر علاء عواد شولي من بلدة عصيرة الشمالية، وصادر جهاز الحاسوب وتسجيل الكاميرات في ساحة شركة شقيقه، كما اعتقل ذات الجهاز الأسير المحرر بلال يامين من بلدة تل من مكان عمله.

كما اعتقل وقائي السلطة في قلقيلية بسام عيد من أمام مدرسة جيت، حيث يدرس فيها، وهو من قرية جينصافوط.

كما اعتقل وقائي طوباس الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق لعدة مرات لوط بشارات بعد اقتحام مكان عمله وتفتيشه ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به، فيما اقتحمت قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية مدججة بالسلاح منزل محمد الزغل في جنين وقامت باعتقاله.

وفي السياق اعتقلت أجهزة السلطة في سلفيت الأسير المحرر رمزي مرعي من بلدة قراوة بني حسان، علمًا أنه أسير محرر قضى 15 عامًا في سجون الاحتلال وأفرج عنه قبل أقل من سنة، كما اعتقل وقائي سلفيت قبل 3 أيام الأسير المحرر عبد الرحيم محمد زيتاوي بعد استدعائه للمقابلة.

وفي رام الله اعتقل الوقائي نوح هريش من بيتونيا بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس، علما بأنه يعاني من عدة أمراض.