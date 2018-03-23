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أنقرة-الرسالة نت

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن العملية التي تخوضها القوات التركية في شمال سوريا، لن تقتصر على مدينة عفرين بل ستتواصل في منبج وإدلب.

وفي كلمة ألقاها في إسطنبول، قال أردوغان: "لن نتراجع في سوريا و(العملية) لن تنتهي في عفرين.. أمامنا منبج وإدلب".

وبحسب الرئيس التركي فإن 3700 "إرهابي" تم "تحييدهم" منذ بدء عملية "غصن الزيتون" التركية في سوريا.

وفي 20 يناير الماضي، أعلنت أركان الجيش التركي بدء العملية المذكورة ضد المقاتلين الأكراد (الذين تعتبرهم أنقرة "إرهابيين") في منطقة عفرين شمال غرب سوريا، إذ تعمل القوات التركية جنبا إلى جنب مع فصائل "الجيش السوري الحر" المعارض للحكومة السورية.

وأكد القادة الأتراك مرارًا عزم أنقرة مواصلة عملية "غصن الزيتون" حتى "تحرير" جميع المناطق السورية من سيطرة المقاتلين الأكراد