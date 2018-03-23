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رام الله - الرسالة نت

استقبل الرئيس محمود عباس وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية المستشار خليل قراجه الرفاعي، بحضور قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش وعدد من المسؤولين.

وتسلم عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله من المستشار الرفاعي قرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الذي اعتمد مدينة القدس عاصمة دائمة للتراث العربي، واعتبار 2019 عام التراث المقدسين خلال اجتماع في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة مؤخرًا.