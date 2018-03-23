تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

حقق خدمات الشاطئ فوزا معنويا على نظيره الهلال (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين "البحرية" بانتصاره إلى محمود أبو الخير الذي سجل هدف المباراة الوحيد (78), ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن, بفارق المواجهات المباشرة أمام اتحاد خانيونس, ويبقى رصيد الهلال 23 نقطة في المركز العاشر.

اتحاد خانيونس - غزة الرياضي (2-1)

وتفوق اتحاد خانيونس على غزة الرياضي (2-1).

وأحرز هدفي "الطواحين" رامي البيوك (72), وخليل مطر (81), بينما سجل هدف "العميد" حامد حمدان (45).

ورفع الفائز رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع, وتوقف رصيد الخاسر عند 30 نقطة في المركز السادس "مؤقتا".

خدمات دير البلح - التفاح (0-2)

وفي دوري الأولى, فاز التفاح على خدمات دير البلح (2-0).

وسجل هدفي التفاح معتز الصفدي (20), ويوسف لولو (90), ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن, ويتجمد رصيد خدمات الدير عند 27 نقطة في المركز التاسع.

الجلاء - خدمات البريج (3-1)

وانتصر الجلاء على خدمات البريج (3-1).

وأحرز ثلاثية الجلاء بلال النجار (18) من ركلة جزاء, ومازن المدهون (30), وطلال جندية (69), فيما سجل هدف خدمات البريج أحمد ميط (80) من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء لخدمات البريج عبر رامي الطريفي (60).

ورفع الفائز رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع, وتوقف رصيد الخاسر عند 30 نقطة في المركز السادس.

مباريات السبت

وتتواصل منافسات الممتازة السبت, بلقاء الأهلي مع القادسية على ملعب فلسطين بغزة, وخدمات رفح مع الصداقة على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع, وشباب جباليا مع شباب رفح على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع.