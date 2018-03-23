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غزة- الرسالة نت

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تصديق الكونجرس الأمريكي على قانون حجب المساعدات عن السلطة الفلسطينية، وكذلك العقوبات التي فرضتها السلطة بحق قطاع غزة.

وأعرب الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، في تغريدة له اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن استنكار حركته للقانون الأمريكي بحجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، وكذلك عقوبات السلطة "اللاإنسانية" على غزة.

وكان الكونغرس الأمريكي، قد صدق اليوم، على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، ما واصلت الأخيرة دفع مستحقات الأسرى والشهداء.

وحوِّل القانون للبيت الأبيض للتصديق عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قرارًا يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينية ما استمرت في دفع تلك المخصصات.

وفي وقت سابق أعلن رئيس السلطة محمود عباس عن فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة، متذرعًا باتهامه حركة حماس بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، وذلك دون انتظار نتائج التحقيق في ملابسات الحادث.