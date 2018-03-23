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الوسطى - الرسالة نت

أعلن شادي أبو أحمد مدافع خدمات دير البلح, اعتزاله اللعب رسميا, عقب نهاية لقاء الفريق مع التفاح, ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري الدرجة الأولى.

وقال أبو أحمد في تصريحات إذاعية, إنه سيترك كرة القدم كلاعب, بعدما شارك حوالي 30 دقيقة ضد التفاح.

وشكر مدافع خدمات الدير جميع المدربين الذين عمل معهم, بالإضافة لكل اللاعبين الذين جاورهم في الملاعب الغزية, متمنيا أن يحالفه التوفيق في حياته العملية كمدرب.

يشار إلى أن أبو أحمد يعتبر أحد اللاعبين المخضرمين في قطاع غزة, وسبق له تمثيل أبرز الأندية أمثال خدمات وشباب رفح, وخدمات الشاطئ, والأهلي, والتفاح, وخدمات دير البلح.