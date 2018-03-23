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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن لاعبين عربيين مرشحان تعويض النجم الجزائري رياض محرز في نادي ليستر سيتي الإنجليزي، بعد تأكد رحيل اللاعب إلى فريق آخر في مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير أن نادي ليستر مهتم بالتعاقد مع النجم التونسي يوسف المساكني مهاجم نادي الدحيل القطري، موضحة أن هذا الاهتمام يعود إلى رغبة الفريق في التحضير لمرحلة ما بعد محرز، الذي يستعد لمغادرة "الثعالب".

وبيّنت أن ليستر يرى أن المساكني أفضل خليفة للنجم الجزائري من الناحية الفنية والتسويقية، كما أن الأصداء التي وصلت النادي الإنجليزي حول اللاعب التونسي، إيجابية جدا ما يسهل عملية المفاوضات بين مختلف الأطراف.

وفي سياق متصل، أوضح موقع "تيم تالك" الإنجليزي، أن ليستر سيتي يتابع باهتمام تطور اللاعب المصري أحمد مصطفى السعيد "زيزو" لاعب وسط نادي موريرينسي البرتغالي، تمهيدا لضمه إلى صفوف الفريق.