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غزة-الرسالة نت

تساءل موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، فيما إذا كان رئيس السلطة محمود عباس، سيعتذر عن خطابه "غير المسبوق سياسياً ودبلوماسياً"، بعد أن اتضحت كل خيوط المؤامرة "الحقيرة" بتفجير موكب رئيس الوزراء.

وقال أبو مرزوق في تصريح عبر حسابه في "تويتر"، مساء الجمعة، إن الصحافة امتنعت عن نشر "الكلمات غير اللائقة" التي وردت في خطاب عباس.

وتمنى أن يعمل عباس على تصحيح المسار السياسي، والتعامل الداخلي مع مكونات الشعب الفلسطيني.

وكان عباس قرر خلال خطابه فرض "إجراءات وطنية ومالية وقانونية" ضد غزة، على خلفية استهداف موكب الحمد الله، وشن هجوماً لاذعاً على حركة حماس، وحملها المسؤولية عن التفجير.