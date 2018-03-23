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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

طالبت الأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات مالية على اثر استهداف منشآتها ومدارسها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.

وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الجمعة أن الطلب وصل السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة "داني دانون" اليوم عبر الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الأخير عقب بالقول أن" إسرائيل تتصرف حسب الضرورة لحماية مواطنيها ولإزالة أي تهديد تشكله على سلامتهم وبدلا من توجيه اللوم لإسرائيل فالأجدر من الأمم المتحدة تقديم طلب للحصول على تعويض من حماس لاستغلالها منشآت الأمم المتحدة من أجل إيذاء المدنيين والتحقيق في كيفية تحويل مؤسساتها إلى أداة من قبل منظمة إرهابية"، وفق زعمه

وتابع دانون أنه "يجب على الأمم المتحدة التحقيق في كيفية استخدام منشآتها للإضرار بالمواطنين الإسرائيليين واستخدام سكان غزة كدروع بشرية".

وكان تحقيق أجرته الأمم المتحدة توصل إلى أن "إسرائيل قصفت 7 مدارس تابعة لها خلال حرب غزة عام 2014، مما أدى إلى استشهاد 44 فلسطينيًا وإصابة 227 على الأقل كانوا قد احتموا فيها".