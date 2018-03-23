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وكالات- الرسالة نت

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة، إن بلادها ترغب في بناء علاقات جيدة مع تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته ميركل اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي انطلقت أمس في بروكسل، واختتمت اليوم.

وأوضحت ميركل أن قادة الاتحاد بحثوا في القمة الاتفاقية المبرمة مع تركيا حيال مكافحة الهجرة غير القانونية.

وأكدت المستشارة الألمانية التزام بلادها بالاتفاقية، مضيفة: "نرغب في بناء علاقات جيدة مع تركيا؛ لكن لدينا مخاوف كبيرة".

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وفي قضية أخرى، قالت ميركل: "أعربنا عن قلقنا حيال الوضع في عفرين (السورية)".

وأطلقت تركيا في 20 يناير الماضي، عملية "غصن الزيتون" لتحرير منطقة عفرين من الإرهابيين شمالي سوريا، وسيطرت القوات المشاركة في العملية على مركز المدينة الأحد الماضي، بعد طرد إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا".

وفي قضية ثالثة، أشارت ميركل إلى بحثهم لواقعة تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال، وابنته، في مدينة ساليزبري البريطانية.

واعتبرت أن الحادثة تتعلق بالأمن المشترك لأوروبا، معربة عن تضامنها مع بريطانيا في هذا الإطار.

وفي 4 مارس الجاري، اتهمت لندن موسكو بمحاولة قتل العميل المزدوج وضابط المخابرات الروسي المتقاعد "سكريبال" (66 عامًا) وابنته "يوليا" (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، ما أشعل أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، غادر دبلوماسيون بريطانيون (عددهم 23)، العاصمة الروسية موسكو، بعد يومين من مغادرة نظرائهم الروس في المملكة المتحدة الأراضي البريطانية، على خلفية تصاعد الأزمة بين البلدين في حادثة سكريبال.