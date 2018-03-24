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المنامة - الرسالة نت

غادرت بعثة المنتخب الوطني الفلسطيني، العاصمة البحرينية "المنامة"، متجهة إلى العاصمة العمانية "مسقط"، لبدء التحضيرات النهائية لملاقاة صاحب الأرض الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا في الإمارات 2019.

وتعادل "الوطني" بقيادة المدير الفني البوليفي خوليو سيزار، مع شقيقه البحريني (0-0)، في "البروفة" الأخيرة، قبل المباراة المقبلة.

ويتصدر المنتخب الفلسطيني مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية، وهو المنتخب الوحيد في كل المجموعات الذي نجح في حصد العلامة الكاملة، بينما يليه منتخب عُمان في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، كونه خسر لقاء الذهاب أمام فلسطين (1-2).