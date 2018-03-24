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غزة- الرسالة نت

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، أن الأيام المقبلة ستثبت أن مسؤولين بالسلطة متورطين بشكل مباشر في حادثة تفجير موكب رامي الحمد الله في غزة قبل 10 أيام.

وقال برهوم عبر صفحته على فيسبوك إن إصرار مسؤولين بالسلطة على تكثيف اتهامهم إلى حركة حماس بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، هو "تأكيد على تورطهم المباشر فيها، وهذا ما ستثبته الأيام القادمة".

واعتبر أن رفض هؤلاء المسؤولين انتظار إعلان نتائج التحقيق، "يعكس أزمتهم الحقيقية جراء انكشاف تفاصيل الجريمة".

ويشار إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة وصلت لنتائج ملموسة في التحقيق المتواصل بقضية الحمد الله.

وكان المتهم الرئيس في حادثة الحمد الله أنس عبد المالك أبو خوصة قتل أول أمس باشتباك مسلح أدى أيضا إلى مقتل مساعده واستشهاد عنصرين من الأجهزة الأمنية.