تصغير الخط تكبير الخط

القاهرة-الرسالة نت

توقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يكون الاحتفال قريبا بالنصر في المعركة على من وصفهم بخوارج العصر، في إشارة إلى الجماعات المسلحة في سيناء، مشيرا إلى أنها معركة لوجه الله، وفق تعبيره.

وطالب السيسي الجمعة -أثناء زيارته لإحدى القواعد الجوية بسيناء- جنود القوات المسلحة والشرطة بعدم التردد في استخدام القوة ضد "خوارج العصر".

وزار السيسي القاعدة الجوية قبل أيام من بدء التصويت في انتخابات الرئاسة، وظهر في لقطات بثها التلفزيون المصري مرتديا الزي العسكري وهو يتناول طعام الإفطار مع مئات من الضباط والجنود، ويؤدي صلاة الجمعة بينهم.

وقال البيان الرسمي الذي صدر بشأن زيارة السيسي إنه شدد في حديثه إلى الضباط والجنود على أنه "لن يترك مصر عرضة للضياع أو الهدم، مشيرا إلى أن جهود المصريين هي التي ستبني مصر وتصل بها إلى مزيد من التقدم والرقي وإحياء الأمل في المستقبل".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قتل أكثر من 300 شخص في هجوم على مسجد في شمال سيناء، وقالت السلطات إن أحد المهاجمين كان يحمل راية تنظيم الدولة الإسلامية. وعقب الهجوم أمر السيسي القوات المسلحة بسحق المتشددين المنتمين لتنظيم الدولة، علما بأن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم.

ويوم الاثنين يبدأ المصريون في الداخل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي يسعي السيسي للفوز فيها بفترة رئاسة ثانية، وسيستمر التصويت لثلاثة أيام.

وكان المصريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم أيام 16 و17 و18 مارس/آذار الجاري، في انتخابات تبدو محسومة بعد أن حالت السلطات دون ترشح مرشحين أقوياء بينهم رئيس الأركان السابق سامي عنان وانتهى الأمر إلى منافس وحيد هو موسى مصطفى موسى الذي اشتهر بتأييده الدائم للسيسي ولم يقدم ما يشير إلى أنه منافس جدي.

المصدر : الجزيرة + وكالات