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طهران - الرسالة نت

قالت الخارجية الإيرانية إن اتهامات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لإيران بدعم الإرهاب كلام مزور يجافي الحقيقة وبعيد عن الواقع.

وأضافت الخارجية في بيان صدر مساء الجمعة أن السعودية هي مصدر الإرهاب والمروج له وهي منبع التطرف في المنطقة والعالم.

وجاء الموقف الإيراني ردا على هجوم الجبير على إيران بمؤتمر صحفي في واشنطن قال فيه إن طهران نفذت عمليات إرهابية في السعودية واغتالت دبلوماسيين سعوديين.

وقال الجبير إن الاتفاق النووي الإيراني تشوبه عيوب كثيرة ويحتاج للمراجعة.

كما رحب الجبير بتعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي الأميركي، وقال إن بولتون رجل حاسم وموقفه من إيران مقبول ومعقول.

المصدر : الجزيرة