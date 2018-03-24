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رفح- الرسالة نت

فتحت السلطات المصرية صباح اليوم السبت معبر رفح البري جنوب قطاع غزة لليوم الثاني والأخير استثنائيا لسفر الحالات الإنسانية وعودة العالقين وإدخال البضائع للقطاع الخاص.

وأفاد مراسل "الرسالة نت" أنه بدء العمل في المعبر لليوم الثاني، بتجهيز الحافلات المرجعة من عمل يوم أمس، بالإضافة لعدة حافلات من عمل اليوم.

وبحسب مصدر مسؤول في المعبر فإن الحصيلة النهائية للمسافرين عبر معبر رفح من الحالات الإنسانية أمس الجمعة بلغت 690 مسافرا على متن سبع حافلات.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الرسالة نت" أن عدد القادمين لغزة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم بلغ 113 مواطنا بينهم 86 مرجعا من مسافري الجمعة.

ويشار إلى أن معبر رفح مغلق منذ أكثر من شهر بسبب العمليات العسكرية المصرية في سيناء.

وينتظر عشرات آلاف المواطنين المحتاجين للسفر من أصحاب الحالات الانسانية والطلاب فتح المعبر.