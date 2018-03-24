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القدس المحتلة -الرسالة نت

شرعت سلطات الاحتلال، بإسكان (٤٥٠) عائلة، في حي استيطاني جديد بمستوطنة "جبعات زئيف" شمالي القدس المحتلة، بحسب أسبوعية "يروشاليم" العبرية.

وقال حانون كيس، مالك شركة "نوفي إسرائيل"، المبادرة بالمشروع الاستيطاني، إنه تم بيع ٣٥٠ وحدة سكنية لعائلات متدينين يهود معظمها لعائلات "أنجلوسكونية" في الولايات المتحدة، وبلغ مجموع صفقات البيع حوالي ٨٠٠ مليون شيكل، وقارب سعر الوحدة الاستيطانية ٢،٥ مليون شيكل.

وذكرت الصحيفة اليوم السبت، أن المشروع يتضمن حوالي ٤٠٠ وحدة سكنية، منها ١٥٠ أرضية في مناطق مختلفة، وحوالي ٢٤٠ وحدة في ١٣ مبنى كل منها من عشرة طوابق، ومن المتوقع استثمار الشركة حوالي ٧٥٠ مليون شيكل في بناء الحي، منها ١٦٠ مليون لإقامة البنى التحتية.

وعقدت في إطار هذا المشروع الصفقة العقارية الأكبر خلف الخط الأخضر، إذ بيعت وحدة سكنية بمساحة (٢٧٠ متراً مربعاً)، بحوالي ستة ملايين شيكل.

ويتضح من معطيات سلطة الضرائب "الإسرائيلية" أن أسعار المباني في مستوطنة "جبعات زئيف"، قفزت في العقد الأخير بنسبة ١٥٠٪.