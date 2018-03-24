أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن جدول منافسات دور الـ32 من كأس قطاع غزة.
وفيما يلي جدول مباريات دور الـ32 من كأس قطاع غزة, علما أن المباريات ستنطلق الساعة 4 مساء.
1- الهلال - التفاح السبت 31-3 فلسطين.
2- شباب جباليا - بيت لاهيا السبت 31-3 بيت لاهيا.
3- المجمع الإسلامي - شباب معن السبت 31-3 النصيرات البلدي.
4- شباب رفح - بيت حانون الأهلي السبت 31-3 الدرة.
5- جمعية الصلاح - الأمل السبت 31-3 التفاح.
6- القادسية - خدمات المغازي السبت 31-3 المدينة الرياضية.
7- شباب خانيونس - خدمات النصيرات الأحد 1-4 فلسطين.
8- خدمات الشاطئ - نماء الأحد 1-4 بيت لاهيا.
9- الصداقة - اتحاد دير البلح الأحد 1-4 النصيرات.
10- خدمات رفح - الزيتون الأحد 1-4 الدرة.
11- الجلاء - خدمات جباليا الأحد 1-4 التفاح.
12- غزة الرياضي - أهلي النصيرات الاثنين 2-4 بيت لاهيا.
13- اتحاد خانيونس - خدمات دير البلح الاثنين 2-4 النصيرات البلدي.
14- الأهلي - خدمات خانيونس الاثنين 2-4 الدرة.
15- خدمات البريج - العودة الاثنين 2-4 التفاح.
16- اتحاد الشجاعية - المشتل الاثنين 2-4 فلسطين.