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غزة - الرسالة نت

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن جدول منافسات دور الـ32 من كأس قطاع غزة.

وفيما يلي جدول مباريات دور الـ32 من كأس قطاع غزة, علما أن المباريات ستنطلق الساعة 4 مساء.

1- الهلال - التفاح السبت 31-3 فلسطين.

2- شباب جباليا - بيت لاهيا السبت 31-3 بيت لاهيا.

3- المجمع الإسلامي - شباب معن السبت 31-3 النصيرات البلدي.

4- شباب رفح - بيت حانون الأهلي السبت 31-3 الدرة.

5- جمعية الصلاح - الأمل السبت 31-3 التفاح.

6- القادسية - خدمات المغازي السبت 31-3 المدينة الرياضية.

7- شباب خانيونس - خدمات النصيرات الأحد 1-4 فلسطين.

8- خدمات الشاطئ - نماء الأحد 1-4 بيت لاهيا.

9- الصداقة - اتحاد دير البلح الأحد 1-4 النصيرات.

10- خدمات رفح - الزيتون الأحد 1-4 الدرة.

11- الجلاء - خدمات جباليا الأحد 1-4 التفاح.

12- غزة الرياضي - أهلي النصيرات الاثنين 2-4 بيت لاهيا.

13- اتحاد خانيونس - خدمات دير البلح الاثنين 2-4 النصيرات البلدي.

14- الأهلي - خدمات خانيونس الاثنين 2-4 الدرة.

15- خدمات البريج - العودة الاثنين 2-4 التفاح.

16- اتحاد الشجاعية - المشتل الاثنين 2-4 فلسطين.