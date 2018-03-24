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الرسالة نت - وكالات

كثُرت الأخبار في الصحف الإسبانية حول إمكانية تتويج برشلونة في ملعب "كامب نو" خلال مواجهة ريال مدريد، بعد اقتراب "البلوغرانا" من تحقيق لقب الدوري الإسباني لموسم 2017-2018.

ويبتعد برشلونة عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد بفارق 11 نقطة، وتتبقى 9 جولات حتى نهاية الدوري، ومن بين الأندية التي سيلعب ضدها "البرشا" في الجولات المتبقية هو ريال مدريد، على ملعب "كامب نو" وتحديدا في الجولة الـ35.

وفي هذا الإطار، تحدثت الصحف الإسبانية عن أن برشلونة قد يتوّج في هذه الجولة بشكل رسمي لو واصل نتائجه المميزة حتى مواجهة الريال، ما يعني أن "الملكي" سيكون أمام فرضية إقامة ممر شرفي لـ"البلوغرانا".

وأثارت الصحف الإسبانية جدلا كبيرا حول قضية الممر الشرفي، إذ أن الغريمين التقليديين في إسبانيا لا يقبلان به، رغم أن هذا الأمر تكرر بينهما في أكثر من مرة.

وفي حال دخل برشلونة مباراة ريال مدريد وهو متوج بـ"الليغا"، فإن لاعبي "الملكي" لن يقبلوا بالوقوف في ممر شرفي، وهو الأمر الذي أكدته الصحف الإسبانية المقربة من الريال مثل "ماركا" و"أس".