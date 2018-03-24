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الضفة المحتلة - الرسالة نت

أفادت مؤسـسـة "مهـجـة القدس" للشهداء والأسرى اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير أيمن علي اطبيش (37 عاما)، من دورا قضاء مدينة الخليل لمدة أربعة أشهر وقررت منعه من زيارة أهـله لنفس المدة.

وأكد الأسير اطبيش في رسالة وصلت مهجة القدس، أن سلطات الاحتلال مددت اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر إضافية لتنتهي بتاريخ 23/07/2018، إضافة إلى أن ما تسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال جددت منعه من زيارة أهله لنفس المدة وتنتهي بنفس المدة أعلها بحجج أمنية واهية لا عنوان لها إلا ما يسمى ملف سري.

وأضاف اطبيش: "قبل أيام وفي محكمة هزلية صورية أبلغني مدير سجن رامون بتمديد منعي من الزيارة حتى تاريخ 23/07/2018 وهو شيء مضحك لأنهم يصدرون تصاريح زيارة للأهل من الشاباك لزيارتي وهنا يبلغوني بأن الشاباك يمنعني من الزيارة، طبعا هذه سياسة خبيثة لزيادة الضغط النفسي خاصة على الأهل".

وتابع: "وقبل عدة أيام مثلا، أبلغ الصليب الأحمر والدة أسير معزول بجواري عن السماح لها بالزيارة وهي والدة الأسير إسماعيل العروج من بيت لحم، وعندما وصلت والدته مع الأهالي إلى باب السجن أبلغوها بالمنع من الزيارة، علما أن الأسير إسماعيل تم تمديد منعه من الزيارة لثلاث أشهر إضافية".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الأسير أيمن اطبيش بتاريخ 02/08/2016م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه ضده أي اتهام.

وخاض الأسير اطبيش معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري، حيث أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر فيه لمدة 105 يوما على التوالي، وكذلك أضرب لمدة زادت عن 100 يوم أخرى ضد الاعتقال الإداري نظرا لتنصل سلطات الاحتلال من تعهدها بالإفراج عنه خلال اعتقاله السابق.