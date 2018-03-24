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صنعاء-الرسالة نت

بعد ثلاث سنوات من الحرب، بات اليمن على شفا المجاعة إذ يشهد أكبر أزمة إنسانية تهدد ملايين اليمنيين المعرضين في الوقت نفسه للأمراض والأوبئة.

وبينما لا يبدو في الأفق حل ينهي الحرب، تتفاقم معاناة اليمنيين وحرمانهم من المساعدات الطبية والإغاثية بالإضافة إلى الخدمات الأساسية. خلال سنوات الحرب الثلاث تدهورت الحالة اليمنية على كافة المستويات، في ظل إصرار انقلاب الحوثي على استمرار الحرب وغرق التحالف العربي في مشاريع النفوذ والسيطرة.

بسبب الحرب، تدهور أيضا الوضع الاقتصادي، وارتفع معدل الفقر إلى 85%، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بأكثر من 60%، وبات الملايين معرضين لسوء التغذية.

وفي الوقت ذاته انعدمت الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والغذاء، كما انقطعت مؤخرا رواتب كل القطاعات والدوائر الحكومية. وانتشرت أيضا الأمراض على غرار وباء الكوليرا الذي بلغ عدد المصابين به مليون شخص، وفق تقرير الصليب الأحمر الدولي.

المصدر: الجزيرة