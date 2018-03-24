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القدس المحتلة-الرسالة نت

كتب المحلل الإسرائيلي عيدو زالكوفيتش رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية عيميك يزري الأكاديمية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر الانفصال بشكل كامل عن قطاع غزة.

وأشار زالكوفيتش أن الانقسام الفلسطيني الداخلي يمثل عقبة رئيسية أمام أي تسوية مستقبلية بين إسرائيل والفلسطينيين، من خلال العداء المتبادل وجولات العنف بين حماس وإسرائيل والتي أنتجت تحدٍ إقليمي معقد، منوها إلى أن هناك حاجة إلى حل استراتيجي لمشاكل قطاع غزة كشرط ضروري للتسوية السياسية والتنظيم الإقليمي.

وقال الكاتب والمحلل الإسرائيلي "قد أظهر الخطاب الذي ألقاه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أبو مازن في 19 مارس / آذار 2018 أن نهج السلطة الفلسطينية ليس التصالح مع حماس، بل المواجهة الداخلية، لذلك بدأ البحث عن صيغة سحرية تحقق الوحدة، وتحيي النظام البرلماني، وتعيد الثقة بين الأطراف المتصارعة، لكنها تبدو مستحيلة".

وتطرق إلى أن عباس موجود في نهاية فترة حياته، ولم يزر خلالها غزة، كما أعلن مؤخراً عن نيته تكثيف التدابير والعقوبات على حماس بشكل واسع النطاق، وهو ما يدلل على أنه تخلى عن المصالحة وربما عن السيادة على قطاع غزة.

وأضاف زالكوفيتش:"إن الأزمة في قطاع غزة، إلى جانب خيبة أمل سكانها من ظل الحصار المفروض حماس، أوضحت لقيادة السلطة الفلسطينية أن الوقت قد حان لمحاولة تشكيل الوضع وفقا لما هو عليه على الأرض، وعلى هذه الخلفية، تبنت السلطة الفلسطينية خطة انفصال أحادية الجانب في منتصف عام 2017، وكان الهدف من هذه الخطة هو التوضيح لحماس أنها لا تستطيع السيطرة على قطاع غزة بشكل مستقل وأن مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي العنوان القانوني الوحيد للشعب الفلسطيني بأكمله".