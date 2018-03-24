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الرسالة نت - وكالات

توفي، أمس الجمعة، اللواء فؤاد نصار، الذي شغل منصب مدير المخابرات الحربية المصرية خلال حرب أكتوبر عام 1973.‎

وستشيع الجنازة، السبت، ويقام سرادق العزاء الأحد.

وتخرج اللواء فؤاد نصار في الكلية الحربية عام 1944، ثم عمل مدرساً في كلية الأركان، وتولى رئاسة المخابرات الحربية في الفترة ما بين عامي 1972 و 1975.

كما تولى منصب محافظ البحر الأحمر من 1975 حتى 1976، ثم تولى منصب محافظ جنوب سيناء من 1976 حتى 1978، وتولى منصب محافظ مطروح من 1978 حتى 1981، وفى الفترة من 1981 إلى 1983 تولى رئاسة المخابرات العامة.