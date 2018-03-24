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غزة - الرسالة نت

شهد حصاد الأسبوع الماضي من انتفاضة القدس استشهاد شاب فلسطيني خلال تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة، أدت إلى مقتل رجل أمن اسرائيلي وإصابة 3 آخرين، فيما أحصيت 80 مواجهة في مختلف مناطق الضفة الغربية وغزة والداخل المحتل أصيب خلالها 44 فلسطينيا بجراح مختلفة.

فقد شهد أمس الجمعة إصابة 26 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي وعشرات حالات الاختناق، كما أصيب جندي إسرائيلي بالحجارة في مواجهات بلدة تقوع ببيت لحم، ورصدت 20 مواجهة في الضفة الغربية وغزة، ألقى خلالها شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على منطقة راس خميس.

ويوم الخميس ألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة ضد أهداف لقوات الاحتلال في منطقة عزون، وذلك ضمن 10 مواجهات في مختلف محافظات الضفة الغربية.

أما الأربعاء فشهد إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، أحصيت خلالها 12 مواجهة، ألقى خلالها شبان فلسطينيون زجاجات حارقة في محيط مستوطنة "جبعوت"، وعزون وبيت أمر والطور.

وأصيب الثلاثاء 5 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات في الضفة وغزة، كما فجر مواطنون عبوة ناسفة في منطقة أبو ديس، وألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة ضد أهداف للاحتلال في سلوان ومحيط مستوطنة "كرمي تسور"، وسجلت 11 مواجهة في أنحاء الضفة المحتلة.

ويوم الإثنين، أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق، وذلك خلال 10 مواجهات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي يوم الأحد قتل حارس أمن إسرائيلي في عملية طعن نفذها الشاب ماهر بني فضل (28 عاما) من بلدة عقربا قضاء نابلس، حيث ارتقى بعدها عقب إطلاق النار عليه.

كما أصيب مستوطنان إسرائيليان بالحجارة قرب مستوطنة كوخاف هشاحر برام الله، وبلدة حوسان ببيت لحم، وألقى شبان فلسطينيون زجاجات حارقة ضد أهداف إسرائيلية قرب مخيم الدهيشة والبلدة القديمة في القدس، وذلك خلال 7 مواجهات.

وأما السبت، فقد أصيب شاب فلسطيني إثر قصف قوات الاحتلال لهدف في غزة، ورصدت 10 مواجهات، ألقى خلالها شبان فلسطينيون زجاجات حارقة على مستوطنتي "جلعاد" و"كرمي تسور".