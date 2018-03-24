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غزة - الرسالة نت

خطف خدمات رفح وصافة دوري الدرجة الممتازة, إثر تعادله مع الصداقة (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من المسابقة.

وتقدم عماد فحجان لـ"الأخضر" الرفحي (75), قبل أن يتعادل سامي الداعور للصداقة (92) من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد أحمد اللولحي من خدمات رفح (53), ومحمد بركات من الصداقة (53).

ورفع "الأخضر" رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني, وبات رصيد الصداقة 39 نقطة في المركز الثالث.

شباب جباليا - شباب رفح (1-0)

وتفوق شباب جباليا على شباب رفح (1-0).

وسجل محمد الملفوح هدف "ثوار الشمال" (82), ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع "مؤقتا", ويبقى رصيد "الزعيم" 31 نقطة في المركز الخامس "مؤقتا".

الأهلي - القادسية (1-2)

وحقق القادسية فوزا معنويا على الأهلي (2-1).

وأحرز هدفي القادسية محمود أبو عيادة (32), وبدر موسى (52), بينما سجل هدف الأهلي بلال عساف (50).

ورفع الفائز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, وبقي رصيد الخاسر 16 نقطة في المركز الثاني عشر والأخير.