تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في شهر في تداولات أمس الجمعة، في الوقت الذي دفع فيه خطر حرب تجارية عالمية المستثمرين إلى الاقبال على الأصول الآمنة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس مذكرة قد تفرض رسوما جمركية على واردات من الصين بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار مما دفع بكين إلى حث الولايات المتحدة على "التراجع عن حافة الهاوية".

وللرسوم فترة مشاورات تبلغ 30 يوما، مما يتيح مجالا أمام التوصل إلى تسوية.

لكن المستثمرين يخشون من أن حربا تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد تكون لها عواقب وخيمة على النمو العالمي.

وانخفضت أسواق الأسهم العالمية والدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية.

ويتلقى المعدن الأصفر المقوم بالدولار أيضا دعما من ضعف العملة الأمريكية وتراجع عوائد السندات، وهو ما يضفي المزيد من الجاذبية على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.46% إلى 1347.96 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ التاسع عشر من فبراير شباط عند 1350.20 دولار.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية تسليم أبريل نيسان 1.7% ليبلغ عند التسوية 1349.90 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب بقوة هذا الأسبوع بعد أن أصدر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات لوتيرة زيادات لأسعار الفائدة كانت أقل قوة مما توقعه المستثمرون.

وبلغت مكاسب الذهب 2.6% هذا الأسبوع، وهي أكبر زيادة في خمسة أسابيع، ليقترب من أعلى مستوى في عام ونصف العام البالغ 1366.07 دولار للأونصة، والذي لامسه في يناير كانون الثاني.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 16.59 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من مارس آذار ولتنهي الأسبوع على مكاسب قدرها 1.5%.

وزاد البلاتين 0.3% إلى 950.20 دولار للأونصة، منهيا الاسبوع على ارتفاع قدره 0.7%.

وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 976.30 دولار للأونصة، منهيا الأسبوع على خسارة قدرها 2%.

سي أن بي سي