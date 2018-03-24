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الرسالة نت - وكالات

واصل الجنيه الاسترليني الصعود أمام الدولار الأمريكي، ليسجل أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع بعد أن توصلت بريطانيا إلى اتفاق بشأن الفترة الانتقالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ومع توقع المستثمرين زيادة محتملة في أسعار الفائدة البريطانية في مايو أيار.

وصعد الاسترليني 0.3% إلى 1.4134 دولار في نهاية جلسة التداول موسعا مكاسبه على مدى الأسبوع إلى 1.4%.

وقفزت العملة البريطانية أمس الجمعة، بعد أن تعرض الدولار لموجة مبيعات بفعل مخاوف من حرب تجارية عالمية والتي يقول مستثمرون إنها قد تلحق ضررا أيضا بالإسترليني في الأجل المتوسط بالنظر إلى العجز التجاري للمملكة المتحدة.

وأبقى بنك انجلترا المركزي على أسعار الفائدة بلا تغيير يوم الخميس لكن اثنين من صانعي السياسة النقدية صوتا لصالح زيادتها، وهو ما يعزز الرأي بين خبراء اقتصاديين بأن تكاليف الاقتراض قد ترتفع في مايو أيار للمرة الثانية فقط منذ الأزمة المالية في 2008.