تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - محمود هنية

أكدّ مسؤول الاعلام في الجبهة الشعبية القيادة العامة أنور رجا، أن محمود عباس فاقد للشرعية القانونية والدستورية من جانب، وقضى على الشرعية الثورية والشعبية من جانب آخر.

وقال رجا لـ"الرسالة نت" إن الشرعية الفلسطينية تستمد من التزام الفصيل في خدمة ابناء شعبه، لكن محمود عباس خرج عن الثوابت والمبادئ، وفرط فيها من خلال اوسلو، وفكك كل عوامل قوة القضية الفلسطينية، اضافة الى انه منتهي الصلاحية الدستورية.

واستغرب رجا اتهام عباس لحركة حماس في حادثة الحمد الله، قائلا: "هي مسرحية بدأت باخراج ضعيف ومشبوه من اللحظة الاولى، واراد ادانة حماس ليعاقب من خلفها الشعب الفلسطيني، استجابة لأوامر الامريكان والإسرائيليين والدول العربية التي تسير في نهجها، تمهيدًا لتنفيذ صفقة القرن".

وأكدّ أن عباس يهدف من خلال اجراءاته تركيع قطاع غزة واستنزافه، وتهديد مصالحه، وصولا لتصفية القضية الفلسطينية تمامًا، مشددًا على ضرورة العمل على محاسبته وفريقه تجاه ما اقترفوه تجاه الشعب الفلسطيني.

وبحسب استطلاع الرأي الذي أجراء المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية-مقره رام الله وسط الضفة الغربية-في الفترة بين 14 و17 مارس الجاري فإن 68% تريد من عباس الاستقالة مقابل 27% تريد البقاء في منصبه، و78% يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية.