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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 4 فلسطينيين عروا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة مساء اليوم.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن الفلسطينيين الأربعة حاولوا استهداف الآليات العاملة في الحاجز المضاد للأنفاق.

وأضاف أنه "سرعان ما اقتربت منهم قوة من الجيش الإسرائيلي وهربوا عائدين إلى قطاع غزة".

من جهة أخرة، أفادت مصادر محلية أن "النيران اشتعلت في الآلة التي تُجري أعمال حفر جنوب موقع أبو صفية الى الشمال من دير البلح على حدود وسط قطاع غزة بحثا عن أنفاق للمقاومة الفلسطينية".

وأشارت المصادر ذاتها أن جيش الاحتلال هرع الى المكان وسيطر على النيران وانتشر في المحيط وسط تحليق لطيران الاستطلاع.