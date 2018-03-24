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غزة-الرسالة نت

ثمنت حركة "حماس" اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته المنعقدة الجمعة، قرارات مهمة متعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقه، مؤكدة ضرورة أن يبنى عليها خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال.

وعدت "حماس" في بيانٍ لها مساء السبت، القرارات "خطوة مهمة في إظهار حقيقة الاحتلال، وتأكيدًا على مظلومية الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائمَ وانتهاكاتٍ إسرائيلية متواصلة".

وأكدت ضرورة أن يُبنى على هذه القرارات خطوات عملية من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الكيان الصهيوني.

وشكرت حماس كل الدول الأعضاء التي صوتت لصالح هذه القرارات ووقفت إلى جانب شعبنا، ودعت باقي الدول إلى مراجعة مواقفها التي قد يستغلها الاحتلال لارتكاب مزيد من جرائمه وانتهاكاته، والوقوف مجددًا إلى جانب شعبنا المظلوم ودعم حقوقه وعدالة قضيته.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد أمس الجمعة في جنيف، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين في دورته 37، وتحت البند السابع (7) للأجندة، بتصويت الدول الأعضاء بالأغلبية.

وهذه القرارات هي: المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير، حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، إضافة إلى ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.