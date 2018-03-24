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الرسالة نت - وكالات

وصلت مفاوضات باريس سان جيرمان مع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي، بشأن تولي تدريب الفريق مطلع الموسم المقبل, مراحل متقدمة.

واقترب كونتي من الرحيل عن تدريب تشيلسي, بعد تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، وهو نفس الأمر بالنسبة للإسباني أوناي إيمري مدرب سان جيرمان الذي فشل في مهمته الأوروبية مع الفريق, بالخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "غارديان" الإنجليزية, أن اتصالات باريس سان جيرمان مع كونتي وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن المدرب الإيطالي في طريقه للتوصل لاتفاق مع النادي الفرنسي.

وأوضحت "غارديان", أن سان جيرمان عرض على كونتي راتبا يزيد بـ500 ألف جنيه إسترليني على راتبه السنوي الحالي مع تشيلسي، وهو ما وافق عليه المدرب الإيطالي مبدئيا.

وحال فشل المفاوضات مع كونتي، فإن إدارة باريس سان جيرمان ستحاول التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، أو الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـتوتنهام، وأيضا مواطنه دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.