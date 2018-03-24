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رفح-الرسالة نت

قصفت طائرات الاحتلال، في وقت متأخر من مساء السبت، موقعا للمقاومة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل الـ"الرسالة نت"، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقع لكتائب القسام شمال غرب مدينة رفح بأكثر من 5 صواريخ، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال أن القصف على جنوب قطاع غزة يأتي ردا على عملية التسلل عند حدود قطاع غزة عصر اليوم.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن 4 فلسطينيين عبروا السياج الفاصل من جنوب قطاع غزة، واستهدفوا الآليات العاملة في الحاجز المضاد للأنفاق.

يتبع ..