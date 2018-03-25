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الرياض-الرسالة نت

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لصحيفة واشنطن بوست أنه لا توجد خيارات جيدة في اليمن، وأن المفاضلة هي بين خيارات سيئة وأخرى أسوأ منها.

وأضاف ابن سلمان أن بلاده لم تفوّت أي فرصة لتحسين الظروف الإنسانية في اليمن، بينما تؤكد منظمات حقوق الإنسان ومشرعون أميركيون أن القصف الجوي السعودي كان وراء مقتل نحو خمسة آلاف مدني في اليمن، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

في السياق ذاته، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريرا بعنوان "ولي العهد يحصل على موافقة لشراء أسلحة، ولكن مع تحذيرات بشأن اليمن".

ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة تريد استمرار الشراكة الأمنية والاقتصادية مع دول الخليج عامة والسعودية بوجه خاص، ولا تريد إفساح المجال لروسيا للمنافسة في منطقة الخليج.

وقالت الصحيفة إن تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي ومايك بامبيو وزيرا للخارجية، يعزز خط إدارة ترمب المناهض لإيران؛ وهو ما يتوافق مع ما تريده السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة الولايات المتحدة في إيجاد حل سياسي للحرب في اليمن، وهو ما ركزت عليه، ومارست ضغطا بشأنه شخصياتٌ في الكونغرس والبيت الأبيض خلال محادثاتها مع ولي العهد السعودي.

وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قال لابن سلمان إنه ينبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن، وعبر عن أمله في نجاح جهود السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

ووصل ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي في زيارة رسمية تستمر أسبوعين، بحثا عن "مستقبل خطة السلام في الشرق الأوسط والاهتمام المشترك للدولتين لإيجاد حل دائم للصراع والسبيل الأمثل لتحقيقه".