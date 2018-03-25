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طرابلس-الرسالة نت

قالت القيادة الأميركية في أفريقيا في بيان إن القوات الأميركية نفذت غارة جوية قرب مدينة أوباري بجنوب ليبيا اليوم السبت وقتلت اثنين ممن وصفتهم بالإرهابيين.

وأضاف البيان أن الغارة نفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، مشيرا إلى عدم سقوط قتلى مدنيين في الغارة، حسب التقييم الأولي.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك إن الاستهداف تم بعد تنسيق مشترك بين الجانبين في إطار التعاون الإستراتيجي بين البلدين في مكافحة الإرهاب.