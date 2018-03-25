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بيت لحم - الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ودهم في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين من مدن بيت لحم ونابلس والخليل المحتلة.

وعرف من بين المعتقلين في مدينة بيت لحم، معتصم العروج ووسام أبو بسمة، فيما داهمت قوات الاحتلال منزل ذوي الشاب حارث اليمني، وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها.

واندلعت مواجهات في محيط ساحة المهد ببيت لحم، واقتحمت قوات الاحتلال ورشة حدادة لعائلة مسودة في دورا جنوب الخليل وفتشت منزل المواطن توفيق عمرو.