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القدس المحتلة - الرسالة نت

تعتزم بلدية الاحتلال في القدس بناء 600 وحدة استيطانية جديدة في جبل المكبر.

ويأتي المخطط الجديد لتوسيع مستوطنة "نوف زهاف" لتضاف إلى 350 كانت مقررة وفق نفس المشروع عام 2017.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن "نشاطات حكومة الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف، ففي الأغوار الشمالية تنوي تحويل أربع مستوطنات وبؤرة استيطانية لمدينة استيطانية على آلاف الدونمات".

ولفت التقرير النظر إلى أن أطماع الاحتلال الاستيطانية التوسعية لا تقتصر على الضفة بل تتعداها باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة.