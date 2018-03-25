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مؤمن مقداد – الرسالة نت

أكد مصدر عسكري كبير أن جيش الاحتلال سيعزز من قواته بعدد من الكتائب في الضفة المحتلة ومحيط قطاع غزة، قبيل عيد الفصح اليهودي، كما سيتم ارسال قوات خاصة تضم قناصة وتزويد الجنود بوسائل لتفريق المظاهرات وانشاء سواتر رملية.

وقال المصدر لموقع "ريشت كان" العبري، إن الجيش سيفرض على الضفة طوق أمني، ويستعد للتعامل مع المظاهرات التي تنوي حماس تنظيمها تحت ما يسمى بمسيرة العودة، والمقرر أن تتواصل حتى يوم النكبة في الخامس عشر من شهر أيار/ مايو المقبل.

وزعم المصدر أن "الجيش سيعمل على منع نشطاء حماس من التستر والتخفي في أوساط نساء وأطفال يتم ارسالهم الى السياج الفصل لإتاحة المجال أمام "ارهابيين" لزرع عبوات ناسفة".

وصادق رئيس هيئة الأركان الجنرال غادي ايزنكوت على الخطة العملياتية واستعرض مع قادة الجيش التعليمات الخاصة بإطلاق النار.