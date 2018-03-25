تصغير الخط تكبير الخط

غزة- الرسالة نت

توقفت محطة توليد الطاقة عن العمل صباح اليوم الأحد، بشكل كامل بعد إطفاء المولد الوحيد الذي كان يعمل بها بفعل عدم توفر الوقود اللازم للعمل.

وقال مسؤول الإعلام في شركة توزيع الكهرباء بغزة محمد ثابت، خلال تصريح صحفي: "إن سلطة الطاقة أبلغت الشركة بإطفاء المولد الوحيد في المحطة بسبب عدم توفر الوقود اللازم للعمل".

وأضاف أن الوقود المصري المخصص للمحطة لم يدخل منذ قرابة 4 أيام، الأمر الذي انعكس سلباً على عمل المحطة، لافتاً أن هناك وعودات مصرية باستئناف ضخ الوقود مساء اليوم عبر معبر رفح البري، وفي حال تم ذلك فإن المحطة ستعود للعمل من جديد.