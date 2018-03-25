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الرسالة نت - وكالات

أكد الاتحاد الانجليزي لكرة القدم, أن جاك ويلشير سيغيب عن مباراة إنجلترا ضد إيطاليا الودية، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، مع استمرار تعافيه من إصابة في الركبة.

وغاب ويلشير، الذي استدعي للمرة الأولى إلى تشكيلة إنجلترا منذ 2016، عن لقاء هولندا (1-0)، بسبب الإصابة ذاتها.

وقال الاتحاد الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ويلشير لن يشارك في مباراة إيطاليا وانسحب من التشكيلة".

وسيستمر جو جوميز مدافع ليفربول، الذي غادر الملعب بعد أول عشر دقائق ضد هولندا، بسبب إصابة في الكاحل، مع تشكيلة إنجلترا من أجل المزيد من التقييم لحالته.

وتفتتح إنجلترا مشوارها في كأس العالم في روسيا, بمواجهة تونس في المجموعة السابعة يوم 18 يونيو، قبل أن تلعب ضد بنما, وبلجيكا تواليا.