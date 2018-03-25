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الرسالة نت - وكالات

رفض توماس توخيل المدير الفني السابق لـبوروسيا دورتموند، تدريب بايرن ميونيخ، بداية من الموسم المقبل.

وربطت العديد من التقارير الصحافية خلال الفترة الماضية، توخيل بتدريب تشيلسي وبايرن ميونيخ.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المدير الفني رفض فكرة تدريب "البافاري" الموسم المقبل، لأنه يريد تدريب فريق كبير خارج ألمانيا.

وأوضحت "بيلد", أن رفض توخيل تدريب بايرن ميونيخ, يفتح الباب للعديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه بالصيف .

ويسعى بايرن ميونيخ للتعاقد مع مدرب صاحب كفاءة عالية، ليكون خلفا ليوب هاينك، المدير الفني الحالي للفريق، الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري، لأسباب عائلية.

وكان هاينكس قد رشّح توخيل لتدريب بايرن ميونيخ في الفترة الماضية، لأنه يرى أن مدرب دورتموند السابق هو الأصلح للفريق "البافاري".