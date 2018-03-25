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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أعلن وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، عن زيادة استعدادات الكيان لمواجهة مسيرات العودة.

وقال ليبرمان في لقاء حواري بمشاركة رؤساء الاركان السابقين لدى الكيان، إنه رفع الاستعداد للتعامل مع كل حدث قد يكون في المنطقة الجنوبية للتعامل مع المسيرات المزمع انطلاقها نهاية الشهر الجاري.

واضاف ليبرمان: " أقول للجميع لا داعي للذعر، ويجب معالجة كل شيء بهدوء وبحزم نحن مستعدون لأي سيناريو، وقد زدنا استعدادنا للتعامل مع كل حدث قد يكون".

وفي غضون ذلك، أعترف ليبرمان، عدم استعداد الجبهة الداخلية الإسرائيلية) بشكل جيد في المناطق الشمالية.

وقال ليبرمان صباح: "لن تكون هناك أسلحة نووية لإيران، ولن يكون هناك وجود إيراني في سوريا".

وذكر أن استعداد إسرائيل في الجنوب في غلاف غزة، بينما في الشمال فهناك قصور في الاستعداد لأي حرب.