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غزة - الرسالة نت

خاطب عضو القيادي بحركة حماس خليل الحية، والد الشهيد "حماد أبو سويرح"، والذي ارتقا خلال تأديته لواجبه الوطني في عمله بالأجهزة الأمنية صباح الخميس الماضي، "لقد قدمنا أبناءنا وأحفادنا كما قدمتم أبناءكم وأحفادكم ولقد تم قصف بيوتنا وتجريف مزارعنا كما قصفت بيوتكم وجرفت مزارعكم فنحن شركاء في طريق التضحية".

وأضاف الحية، خلال كلمته في حفل تأبين الشهيد أبو سويرح، والذي نظمته كتائب القسام في النصيرات وسط القطاع، "لكنني أقول لك يا والد حماد: إذا كنت قد ودعت ابنك حماد وشاركت في تشييعه و وداعه فأنا لم أتمكن من تشييع ابني البكر أسامة و زوجته وأبنائه ولم أودعهم".

وانهمرت دموع والد الشهيد أبو سويرح، بعد أن سمع خطاب الحية المؤثر وقام بتقبيل رأسه خلال حفل التأبين، وسط تكبيرات الحاضرين.

وأكد الحية، أن سلاح المقاومة سيحمله الأبناء والأحفاد بعد الآباء، مشيراً إلى أن حركته ستواصل الطريق حتى النهاية بنصر أو شهادة مشرفة.

وأضاف :"نقف اليوم في وداع شهداء عظام من رجالات القسام، الذين ضحوا بأنفسهم لقطع الطريق على المتربصين بسلاح المقاومة وأنفاقها التي طهروها بدمائهم واليوم تعطرهم في رحيلهم ".

وأثنى الحية، خلال كلمته في حفل تأبين الشهيد القسامي أبو سويرح، على شهادة القساميان أبو سويرح والحواجري، بعد أن وأدوا الفتنة وردعوا المارقين وأعداء الشعب والدين.

وكانت كتائب القسام قد زفت الشهداء الحواجري وأبو سويرح، اللذين ارتقيا يوم الخميس 22-3-2018م، أثناء تأديتهما واجبهما الوطني في إطار عملهما في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.