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واشنطن - الرسالة نت

شهدت المدن الأمريكية، أمس السبت، تظاهرات حاشدة احتجاجاً ورفضاً لانتشار السلاح في المدارس الأمريكية، وسط مطالبات اجتماعية بوضع حد لانفلات السلاح، وتزايد استخدامه بين الأمريكيين، وهو ما نجم عنه الكثير من حوادث إطلاق نار، التي وقعت في العديد من المدن، قتل وأصيب خلالها العشرات من الأشخاص.

وتجمع حوالي 20 ألف شخص في فعالية "مسيرة من أجل حياتنا" في بلدة بارك لاند (فلوريدا)، حيث سقط في شباط/فبراير 17 قتيلاً بإطلاق النار في مدرسة، وفقا لما ذكرته "سي بي سي".

وبدأت موجة الاحتجاجات بعد لإطلاق النار في باركلاند بالذات الذي يبلغ عدد سكانها حوالي 35 ألف شخص.