تصغير الخط تكبير الخط

الأراضي المحتلة - الرسالة نت

قال موقع واي نت العبري أن المجلس الأمني السياسي المصغر (الكابينت) سيجتمع، ظهر اليوم الأحد، لبحث الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ضوء توقعات استخبارية بتصعيد ميداني غير مسبوق من جانب الفلسطينيين ابتداءا من يوم الأرض وحتى ذكرى النكبة.

ويستمع الوزراء إلى تقارير من قيادات عسكرية واستخباراتية حول الاستعدادات الفلسطينية لتنظيم مسيرات شعبية حاشدة تتجه من غزة والضفة إلى الخط الأخضر، ما يجعل مواجهتها بالقوة النارية أمراً معقداً، كونها مسيرات سلمية.