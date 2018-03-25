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الرسالة نت - وكالات

يعقد الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة التشكيل المتوقع للقاء اليونان الودي المقرر له الثلاثاء المقبل.

وذكرت تقارير صحافية, أن كوبر يدرس الدفع باللاعب مروان محسن مهاجم الأهلي، من البداية على حساب أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينغ براغا، الذي بدأ لقاء البرتغال كأساسي.

وجاء تفكير كوبر في الاعتماد على محسن، بعد تألقه في التدريبات الأخيرة، بالإضافة لظهوره بشكل جيد في الدقائق التي شارك فيها خلال مباراة البرتغال.

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره البرتغالي (1-2)، في إطار تحضيرات الطرفين، لنهائيات كأس العالم.