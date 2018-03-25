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الرسالة نت - وكالات

يفكر نادي برشلونة الإسباني، في تحصين خط دفاعه خلال الفترة المقبلة, بعد الصفقات الجيدة للفريق "الكتالوني" على مستوى الهجوم وخط الوسط.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن مسؤولي برشلونة يرغبون في تمديد وتحسين عقد الفرنسي صامويل أوميتيتي مدافع الفريق قبل مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في روسيا، لكن الأخير لا يستعجل تلك الخطوة، ويسعى لإنهاء كل الأمور بعد المونديال.

وأوضحت "أس", أن إدارة برشلونة تريد على أقل تقدير الاتفاق على أساسيات تمديد عقد أوميتيتي قبل سفره إلى روسيا، في ظل وجود 60 مليون يورو كشرط جزائي في عقده الجاري، وهو مبلغ يعد قليلا للغاية قياسا بمستواه القوي.

وأكدت أن المدافع الكولومبي ياري مينا، يشغل أيضا بال إدارة برشلونة, بعدما لم يحصل على دقائق كثيرة منذ وصوله للفريق "الكتالوني" في يناير الماضي.

وأكملت الصحيفة أنه في حال قدوم لاعب الوسط البرازيلي آرثور هنريكي ميلو من غريميو في الصيف، سيرحل مينا عن برشلونة معارا في أوروبا، ويعدّ الدوري الألماني الوجهة التي تراها إدارة "البلوغرانا" الأنسب له.