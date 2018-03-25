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25 آذار / مارس 2018. الساعة 01:28 بتوقيت القــدس. منذ 9 دقائق
مناوارت «الصمود والتحدي» القسامية
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غزة - الرسالة نت
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